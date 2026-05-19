Neymar scopre di essere convocato e scoppia a piangere

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di attesa, il calciatore è stato convocato ufficialmente dall’allenatore per i prossimi Mondiali. La notizia è stata comunicata pochi giorni fa, e subito dopo la notizia il giocatore ha mostrato emozione, scoppianoando in lacrime. La convocazione rappresenta un passo importante per la sua carriera e viene accolta con grande entusiasmo dal pubblico e dai tifosi. La squadra si prepara ora per la fase finale del torneo, con il calciatore tra i protagonisti.

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Dopo mesi di attesa è arrivato il momento che tutti stavano aspettando: Ancelotti ha convocato ufficialmente Neymar ai prossimi Mondiali. La reazione della stella brasiliana è da pelle d'oca. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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