Neymar scopre di essere convocato e scoppia a piangere

Dopo mesi di attesa, il calciatore è stato convocato ufficialmente dall’allenatore per i prossimi Mondiali. La notizia è stata comunicata pochi giorni fa, e subito dopo la notizia il giocatore ha mostrato emozione, scoppianoando in lacrime. La convocazione rappresenta un passo importante per la sua carriera e viene accolta con grande entusiasmo dal pubblico e dai tifosi. La squadra si prepara ora per la fase finale del torneo, con il calciatore tra i protagonisti.

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Dopo mesi di attesa è arrivato il momento che tutti stavano aspettando: Ancelotti ha convocato ufficialmente Neymar ai prossimi Mondiali. La reazione della stella brasiliana è da pelle d'oca. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Neymar scopre di essere convocato e scoppia a piangere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Brasile, Neymar sarà convocato? La risposta di Davide AncelottiIntervenuto come ospite nell'ultima puntata della Tripletta - guarda qui l'episodio completo - Davide Ancelotti ha svelato il suo grande sogno:... Leggi anche: Perchè Ancelotti ha convocato Neymar Neymar scopre di essere tra i convocati del Brasile al Mondiale E si lascia andare all'emozione con un pianto liberatorio Ogni gol, ogni emozione, ogni partita della FIFA World Cup su #DAZN dall'11 giugno ? x.com Neymar convocato dal Brasile ai Mondiali 2026: scoppia in lacrime dopo l'annuncioNel VIDEO il momento in cui Neymar scopre di essere tra i 26 convocati di Ancelotti per il Mondiale con il Brasile. Sul suo profilo Instagram, il 34enne del Santos ha condiviso tutta l'emozione di uno ... sport.sky.it Neymar ha cambiato la sua biografia su Instagram, definendosi un giocatore della nazionale brasiliana. Al momento di questo post, la lista finale dei 26 convocati del Brasile non è ancora stata rivelata. reddit Neymar in lacrime: la reazione alla convocazione col BrasilePer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it