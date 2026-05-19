Netflix sotto pressione | tra privacy algoritmi e rincari illegittimi

Negli ultimi anni, le piattaforme di streaming hanno rivoluzionato il modo di consumare contenuti audiovisivi, offrendo accesso immediato a un vasto catalogo di film e serie TV. Tuttavia, alcune questioni legali sono diventate al centro dell’attenzione pubblica, come le preoccupazioni sulla privacy degli utenti, l’uso degli algoritmi per personalizzare le proposte e i rincari considerati illegittimi. Questi aspetti stanno portando a un approfondimento delle pratiche adottate dalle aziende del settore e alle possibili implicazioni per gli utenti.

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