Nepi | apre Echinos il nuovo presidio 7 giorni su 7 per donne e minori

A Nepi è stato inaugurato Echinos, un nuovo presidio che opererà tutti i giorni della settimana per offrire supporto a donne e minori. Il centro prevede la presenza di professionisti come psicologi e avvocati, che interverranno per assistere le vittime. Diverse realtà locali collaborano con il presidio per garantire un servizio di ascolto quotidiano e continuo. La struttura si inserisce nell’ambito di iniziative dedicate alla tutela delle persone vulnerabili nella comunità.

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