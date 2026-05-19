Nepi | apre Echinos il nuovo presidio 7 giorni su 7 per donne e minori
A Nepi è stato inaugurato Echinos, un nuovo presidio che opererà tutti i giorni della settimana per offrire supporto a donne e minori. Il centro prevede la presenza di professionisti come psicologi e avvocati, che interverranno per assistere le vittime. Diverse realtà locali collaborano con il presidio per garantire un servizio di ascolto quotidiano e continuo. La struttura si inserisce nell’ambito di iniziative dedicate alla tutela delle persone vulnerabili nella comunità.
? Domande chiave Come interverranno gli psicologi e gli avvocati per proteggere le vittime?. Quali realtà locali collaborano per garantire l'ascolto quotidiano a Nepi?. Perché la rete territoriale è fondamentale per prevenire nuove violenze?. Come cambierà il supporto alle donne grazie alla sinergia con le scuole?.? In Breve Sede operativa presso il Consorzio Tineri in piazza dello Spedale 3 a Nepi.. Collaborazione tra associazioni Geae, Prassi e Ricerca con l'esperienza di Kyanos.. Supporto multidisciplinare garantito da Pierangelo Conti e dalle assistenti sociali locali.. Progetto sostenuto dal sindaco Franco Vita e dall'assessora Annalisa Arcangeli. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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