Nemes contro la Hollywood Pro-Pal | Il cinema un’orgia di antisemitismo

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante legale ha dichiarato che il cinema occidentale è invaso da una quantità significativa di contenuti considerati antisemiti. La frase, pronunciata durante un intervento pubblico, descrive il fenomeno come un’“orgia di antisemitismo” che coinvolge diverse produzioni e rappresentazioni artistiche. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla rappresentazione e sulla sensibilità culturale nelle produzioni cinematografiche contemporanee. La discussione si focalizza sulla presenza di elementi percepiti come offensivi o stereotipati nei film diffusi nel mondo occidentale.

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"C’è un’orgia di antisemitismo, un’assoluta orgia di antisemitismo che travolge l’Occidente". Lo dice il regista ungherese László Nemes, in un’intervista uscita ieri sul Guardian, nel giorno in cui il regista presentava alla stampa a Cannes il suo nuovo film Moulin, in concorso, su una delle pagine più crude della Resistenza francese. In una lunga intervista, a firma di Jonathan Freedland, il regista ungherese – 49 anni, vincitore dell’Oscar 2016 con Il figlio di Saul – si scaglia contro gli artisti e i cineasti che lanciano appelli per il boicottaggio di Israele. "È una regressione anti-umanista, e non è identificata come tale, perciò si diffonde tantissimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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