Nelle intimidazioni alla stampa sta il declino occidentale

Negli ultimi mesi si sono verificati numerosi episodi di violenza e intimidazione contro giornalisti in diverse aree di conflitto. In particolare, sono stati segnalati attacchi a mezzi di informazione e minacce rivolte a professionisti che documentano le situazioni sul campo. Sono stati uccisi quasi trecento giornalisti in zone di guerra, e sono state condotte operazioni mirate contro individui coinvolti nel racconto dei fatti. Questi eventi sono stati riportati da vari mezzi di informazione senza commenti o analisi aggiuntive.

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Lettere Il lavoro sul campo dei giornalisti palestinesi, che resistono all’annientamento, è colpito nel silenzio. Che alla fine arriva anche al New York Times Lettere Il lavoro sul campo dei giornalisti palestinesi, che resistono all’annientamento, è colpito nel silenzio. Che alla fine arriva anche al New York Times Dopo aver ucciso quasi trecento giornalisti a Gaza e aver applicato lo stesso metodo in Libano con operazioni mirate su donne e uomini colpevoli di raccontare ciò che avviene, Israele estende la sua azione oltre i propri confini veri o presunti e arriva al punto di accusare addirittura un giornale amico come il New York Times, finendo per liberare le forze aggressive dei suoi sostenitori. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nelle intimidazioni alla stampa sta il declino occidentale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento L’unico paese dell’Europa occidentale che sta dicendo di no a TrumpIl primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è stato finora l’unico fra i principali leader dell’Unione Europea a criticare con durezza la decisione... Leggi anche: Covo, nuove minacce di morte a esponente Sikh dopo un post: “Intimidazioni anche nelle ultime ore” Palermo, nuove intimidazioni contro negozi a Sferracavallo e Tommaso NataleA lanciare l'allarme sono stati i titolari dei locali. Indagano i carabinieri. msn.com Attentato a Ranucci, Piantedosi: Colpita la libertà di stampa. In 5 anni oltre 700 intimidazioni contro i giornalistiL’attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e la sua famiglia rappresenta un attacco non solo alla persona, ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia ... affaritaliani.it