Nella vecchia casa immersa nell' Appennino tornano a ospitare i villeggianti come nonna Lina

Nella zona di Casalporino Castello, nel cuore dell’Appennino tra le province di Parma, Piacenza e la regione Liguria, una vecchia casa di famiglia è stata ripristinata da due fratelli. Dopo un lungo intervento di recupero, la proprietà ha riacquistato vita e ora accoglie nuovamente i villeggianti. La casa, che un tempo era frequentata da generazioni di familiari, è stata riaperta al pubblico grazie all’impegno di Stefano e Paola Cavanna, che hanno deciso di ristrutturarla e renderla di nuovo abitabile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui