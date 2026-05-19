Nella vecchia casa immersa nell' Appennino tornano a ospitare i villeggianti come nonna Lina

Da ilpiacenza.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Casalporino Castello, nel cuore dell’Appennino tra le province di Parma, Piacenza e la regione Liguria, una vecchia casa di famiglia è stata ripristinata da due fratelli. Dopo un lungo intervento di recupero, la proprietà ha riacquistato vita e ora accoglie nuovamente i villeggianti. La casa, che un tempo era frequentata da generazioni di familiari, è stata riaperta al pubblico grazie all’impegno di Stefano e Paola Cavanna, che hanno deciso di ristrutturarla e renderla di nuovo abitabile.

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A Casalporino Castello (sotto il comune di Bedonia), località dell’Appennino tra le province di Parma, Piacenza e la regione Liguria, una vecchia casa di famiglia è tornata a vivere dopo un lungo recupero voluto da due fratelli, Stefano e Paola Cavanna, che hanno deciso di trasformarla «in una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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