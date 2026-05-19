Nella Piana fiorentina nasce una nuova cittadella del tempo libero
A Campi Bisenzio, nella Piana fiorentina, si sta pianificando la creazione di una nuova area dedicata al tempo libero. La cittadella prevede l’edificazione di un centro fitness e spazi destinati alla ristorazione. L’intervento interessa una zona che attualmente non è ancora stata oggetto di lavori. L’idea è di offrire un punto di aggregazione per attività sportive e ricreative, con un’attenzione particolare alle strutture dedicate al benessere e alla ristorazione. La realizzazione è ancora in fase di definizione.
Una cittadella del tempo libero. A Campi Bisenzio è infatti in programma la realizzazione di una nuova area con centro fitness e spazi per la ristorazione. Il progetto, denominato “Leisure Village”, sorgerà a pochi metri dal centro commerciale I Gigli, nell’area fiorentina, accanto al multisala. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sullo stesso argomento
Il rifugio dei rider: nasce "Prima Sosta", presidio contro la precarietà del lavoro nella PianaUn punto di riferimento per chi lavora in condizioni di precarietà, per chi è senza occupazione o per chi, tra una consegna e l’altra, ha bisogno di...
Agritech tra imprese e formazione: nasce l?alleanza per la piana del SeleUn asse tra ricerca, imprese e formazione per dare struttura a un settore che in Campania vale miliardi e occupazione.
Oggi alla manifestazione contro il nuovo aeroporto abbiamo ribadito una posizione chiara: no all’aeroporto, Sesto deve essere ascoltata e rispettata. La nuova pista avrebbe un impatto pesante sulla salute, sull’ambiente e sulla qualità della vita nella Piana. P facebook
Publiacqua, autobotti a Firenze durante i lavori per l''Autostrada dell'Acqua'. Dal 15 al 17 maggio possibili disservizi. Elenco postazioni, anche a Prato e nella Piana #ANSA x.com
Nella Piana fiorentina nasce una nuova cittadella del tempo liberoUna cittadella del tempo libero. A Campi Bisenzio è infatti in programma la realizzazione di una nuova area con centro fitness e spazi per la ristorazione. Il progetto, denominato Leisure Village, s ... firenzetoday.it
Campi Bisenzio, nasce il 'rifugio' per i lavoratori precari della PianaCampi Bisenzio, 5 marzo 2026. Nella Piana fiorentina nasce un rifugio per i lavoratori precari: uno spazio dedicato a chi lavora e ha bisogno di un'assistenza sindacale, a chi è disoccupato e cerca ... lanazione.it