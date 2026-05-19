Nella Piana fiorentina nasce una nuova cittadella del tempo libero

A Campi Bisenzio, nella Piana fiorentina, si sta pianificando la creazione di una nuova area dedicata al tempo libero. La cittadella prevede l’edificazione di un centro fitness e spazi destinati alla ristorazione. L’intervento interessa una zona che attualmente non è ancora stata oggetto di lavori. L’idea è di offrire un punto di aggregazione per attività sportive e ricreative, con un’attenzione particolare alle strutture dedicate al benessere e alla ristorazione. La realizzazione è ancora in fase di definizione.

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