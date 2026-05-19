Nel microcosmo sociale tra religione e intolleranza
Durante il fine settimana si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione nel panorama mediatico e sociale. Maxime Saada, dirigente di una nota emittente televisiva, ha interrotto un intervento durante una trasmissione in diretta, suscitando reazioni immediate tra il pubblico e gli altri partecipanti. L’incidente ha acceso un dibattito più ampio sui limiti della libertà di espressione e sui confini tra religione e tolleranza in ambienti pubblici. La vicenda si inserisce in un clima di tensione crescente sui temi della diversità e del rispetto reciproco.
Cannes 79 Dilemmi morali e pregiudizi in «Fjord», il nuovo film in concorso del regista Cristian Mungiu. Una famiglia rumena si trasferisce in una piccola comunità norvegese Cannes 79 Dilemmi morali e pregiudizi in «Fjord», il nuovo film in concorso del regista Cristian Mungiu. Una famiglia rumena si trasferisce in una piccola comunità norvegese La tempesta è scoppiata nel week-end quando Maxime Saada, direttore generale di Canal+ ha rotto il silenzio sulla petizione «Zapper Bolloré» lanciata alla vigilia dell’apertura del Festival contro il crescente monopolio del padrone di Canal+ legato alla destra sul sistema dei media francese. «Se ci vedono come criptofascisti non accetteremo più di collaborare con loro« – ha sentenziato Saada riferendosi ai firmatari della petizione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: "La religione del mio tempo", Capovilla legge Pasolini al centro sociale Spartaco
Detective Hole, recensione: un nordic crime “sporco”, tra dipendenza e religioneNetflix adatta i romanzi di Jo Nesbø trovando una via di mezzo tra la Norvegia e gli Stati Uniti.
I gettoni telefonici sono stati per decenni il simbolo della comunicazione pubblica in Italia, un piccolo disco di metallo che racchiude la storia sociale del Paese prima dell’avvento dei cellulari. Entrare in una cabina significava chiudersi in un microcosmo di vetr x.com
Nella tragedia di Modena, che ha lasciato a terra 7 feriti, tra i quali due in stato grave, vorrei ricordare le parole del Sindaco Massimo Mezzetti, riportate dal Fatto Quotidiano: Il nostro ringraziamento va ai quattro cittadini, tra cui due stranieri, intervenuti nei conf facebook