Nebrodi via libera ai fondi UE | 32,9 milioni per 29 comuni messinesi

Nella zona dei Nebrodi sono stati approvati 32,9 milioni di euro di fondi europei destinati a 29 comuni della provincia di Messina. Sono stati presentati 35 progetti specifici per lo sviluppo dell’area, che riguardano interventi su infrastrutture, ambiente e agricoltura. La gestione di questi fondi cambierà in base alle modalità di assegnazione e controllo, coinvolgendo direttamente le amministrazioni locali e le comunità residenti, che complessivamente contano circa ottantamila persone.

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? Domande chiave Quali sono i 35 progetti specifici già pronti per l'area?. Come cambierà la gestione dei fondi per gli ottantamila residenti?. Chi assumerà il ruolo di ente capofila per i 29 comuni?. Quando verranno sbloccati i primi fondi per i cantieri locali?.? In Breve Sant'Agata di Militello capofila per 29 comuni su 1.167 chilometri quadrati.. 35 progetti riguardano mobilità, energia, cultura, turismo e sicurezza per 80.000 abitanti.. Firma dell'accordo tra Presidente Regione e Autorità necessaria per erogare i fondi.. Gestione diretta inserita nel piano Fesr 2021-2027 per le aree interne siciliane.. La Regione Siciliana ha autorizzato la gestione diretta dei fondi europei per l’area dei Nebrodi, dando il via all’Autorità territoriale che coordina 29 Comuni messinesi per un totale di 32,9 milioni di euro in progetti già pronti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nebrodi, via libera ai fondi UE: 32,9 milioni per 29 comuni messinesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fondi Ue, via libera alla gestione diretta per l’area Nebrodi: 29 Comuni coinvolti in progetti da 32,9 milioniLa gestione dei fondi europei per lo sviluppo territoriale entra nella fase operativa nell’area interna dei Nebrodi. Sicilia: via ai 270 milioni per comuni e isole, sbloccano i fondi UELa giunta regionale ha dato il via libera allo schema di accordo che permetterà di sbloccare i fondi europei destinati alle coalizioni di comuni Siru... Fondi europei, la Regione Siciliana assegna ai Nebrodi oltre trenta milioni di euroLa Regione Siciliana ha dato il via libera ufficiale all'assegnazione delle funzioni di gestione e controllo degli interventi all'area interna dei Nebrodi. La giunta regionale, su proposta del preside ... start-news.it Fondi Ue, la Regione assegna all'area interna Nebrodi la gestione di progetti per oltre 30 milioni di euroVia libera della Regione Siciliana all'assegnazione all’area interna Nebrodi delle funzioni di gestione e controllo degli interventi selezionati nell’ambito delle strategie territoriali del Pr Fesr ... messina.gazzettadelsud.it