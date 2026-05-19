Nayt ha comunicato la data zero del “Noi Individui Tour”, un nuovo ciclo di concerti previsto per novembre 2026. La serata si terrà al Modigliani Forum di Livorno, dove il rapper si esibirà davanti al pubblico locale. L'annuncio è stato condiviso attraverso i canali ufficiali dell'artista. Il tour proseguirà in diverse città italiane, con appuntamenti nei palasport più importanti del paese. La data di Livorno rappresenta il primo evento ufficiale di questa tournée.

ph. Alessio Albi MILANO – Nayt ha annunciato la data zero del “Noi Individui Tour”, il nuovo tour che a novembre 2026 lo vedrà protagonista nei palasport delle principali città italiane. Sei appuntamenti nei grandi spazi live indoor a conferma di un percorso artistico in costante crescita. Il tour farà tappa l’1 novembre 2026 al Modigliani Forum di Livorno. Le prevendite per la data saranno disponibili da domani, 20 maggio, alle ore 12 su Ticketone e Ticketmaster. L’annuncio del tour e’ arrivato in concomitanza con quello del nuovo album, io Individuo, decimo lavoro in studio dell’artista uscito il 20 marzo per Columbia Records Sony Music. Il progetto è stato anticipato dal singolo “Un uomo”, pubblicato lo scorso ottobre e presentato live per la prima volta a Roma e a Milano nell’autunno 2025. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Nayt annuncia la data zero del “Noi Individui Tour”: al Modigliani Forum di Livorno

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