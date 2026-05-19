Nasce Physio-Motion Lab un centro di ricerca avanzato per studiare i meccanismi del movimento
È stato inaugurato a Dalmine Physio-Motion Lab, un centro dedicato alla ricerca sui meccanismi del movimento. Il nuovo laboratorio si occupa di analizzare il movimento degli atleti, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni sportive e ridurre il rischio di infortuni. La struttura è dotata di strumenti avanzati per lo studio biomeccanico e la valutazione delle dinamiche corporee. L’apertura del centro è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale delle autorità locali.
Dalmine. Analisi del movimento degli atleti anche per migliorare le prestazioni e ridurre la possibilità di riscontrare infortuni, valutazione dell’efficacia di programmi di riabilitazione in pazienti con disturbi neurologici o ortopedici, attraverso strumenti avanzati, sensori innovativi e tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale. Queste le principali aree di ricerca del nuovo Physio-Motion Lab: un laboratorio di ricerca dell’Università degli studi di Bergamo dedicato all’analisi del movimento umano attraverso un approccio integrato che unisce biomeccanica, fisiologia e innovazione tecnologica, inaugurato lunedì 18 maggio negli spazi del Cus Bergamo di Dalmine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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