Nasce Physio-Motion Lab un centro di ricerca avanzato per studiare i meccanismi del movimento

È stato inaugurato a Dalmine Physio-Motion Lab, un centro dedicato alla ricerca sui meccanismi del movimento. Il nuovo laboratorio si occupa di analizzare il movimento degli atleti, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni sportive e ridurre il rischio di infortuni. La struttura è dotata di strumenti avanzati per lo studio biomeccanico e la valutazione delle dinamiche corporee. L’apertura del centro è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale delle autorità locali.

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