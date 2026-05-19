Nasce PerugIA Next il laboratorio della svolta digitale per abbattere burocrazia e attese | ecco il progetto
È stato annunciato il lancio di PerugIA Next, un laboratorio dedicato alla trasformazione digitale. Il progetto coinvolge enti pubblici e imprese locali e mira a semplificare i processi amministrativi e ridurre i tempi di attesa. Il laboratorio si propone di utilizzare l'Intelligenza Artificiale come supporto alle attività quotidiane, con la partecipazione di Regione, Provincia e Università. La struttura si presenta come un punto di riferimento per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nella regione.
Si chiama PerugIA Next - un vero e proprio collettivo istituzionale e imprenditoriale - ma si traduce più semplicemente nel super-laboratorio dell'Umbria per la rivoluzione digitale e l'utilizzo “come supporto” dell'Intelligenza Artificiale, dove Regione, Provincia, Università degli Studi di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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