Nasce PerugIA Next il laboratorio della svolta digitale per abbattere burocrazia e attese | ecco il progetto

È stato annunciato il lancio di PerugIA Next, un laboratorio dedicato alla trasformazione digitale. Il progetto coinvolge enti pubblici e imprese locali e mira a semplificare i processi amministrativi e ridurre i tempi di attesa. Il laboratorio si propone di utilizzare l'Intelligenza Artificiale come supporto alle attività quotidiane, con la partecipazione di Regione, Provincia e Università. La struttura si presenta come un punto di riferimento per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nella regione.

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