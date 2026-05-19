Nasce la biblioteca inclusiva con gli inbook | La lettura deve essere accessibile a tutti

È stata inaugurata una nuova biblioteca progettata per essere accessibile a tutti, con un'attenzione particolare alla fruibilità per persone con diverse esigenze. La struttura non si limita a offrire libri e spazi di studio, ma mira a creare un ambiente aperto, accogliente e capace di favorire l'interscambio tra visitatori. Tra le caratteristiche principali ci sono strumenti e risorse pensati per facilitare l'accesso e l'uso dei materiali, rendendo la lettura un’esperienza condivisa e inclusiva per ogni visitatore.

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