Nasce la biblioteca inclusiva con gli inbook | La lettura deve essere accessibile a tutti
È stata inaugurata una nuova biblioteca progettata per essere accessibile a tutti, con un'attenzione particolare alla fruibilità per persone con diverse esigenze. La struttura non si limita a offrire libri e spazi di studio, ma mira a creare un ambiente aperto, accogliente e capace di favorire l'interscambio tra visitatori. Tra le caratteristiche principali ci sono strumenti e risorse pensati per facilitare l'accesso e l'uso dei materiali, rendendo la lettura un’esperienza condivisa e inclusiva per ogni visitatore.
Una biblioteca pensata non soltanto come luogo di studio, ma come spazio capace di accogliere, includere e creare relazioni attraverso la lettura. Sarà inaugurata domani alle 11, nel plesso Ipia dell’istituto Don Michele Arena di Sciacca, la nuova biblioteca scolastica realizzata nell’ambito del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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