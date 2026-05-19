Nasce a Capolona la nuova biblioteca Orione Più libri più comunità

A Capolona è stata inaugurata la nuova biblioteca “Orione”, promossa dal circolo Acli locale. La struttura offre uno spazio dedicato alla lettura, agli incontri e allo scambio di idee tra i cittadini. La biblioteca mira a diventare un punto di riferimento culturale e sociale per la comunità, favorendo la partecipazione e la condivisione tra le persone. L’apertura del nuovo spazio si inserisce in un progetto più ampio di promozione della cultura e del protagonismo civico nella zona.

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