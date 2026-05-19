Napoli un altro azzurro è pronto a tornare per rilanciarsi | niente riscatto dal prestito

Da spazionapoli.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo giocatore torna in città dopo aver terminato il prestito: si tratta di un centrocampista che, dopo la parentesi con il Cagliari, non è stato riscattato. Arrivato in estate dall’ex squadra, attende ora di conoscere la decisione del nuovo allenatore nel corso del ritiro pre-campionato. L’atleta ha già vestito la maglia di una squadra di Verona e si trova ora in attesa di sviluppi sulla sua posizione all’interno del roster.

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Michael Folorunsho rientra in terra campana dopo il mancato riscatto del Cagliari. Il centrocampista ex Verona attende la valutazione del nuovo allenatore nel ritiro estivo. L’italiano si aggiunge a Marianucci, Lang, Lucca, Lindstrom e tanti altri che non hanno convinto nella loro annata fuori da Napoli. Folorunsho e il Napoli: il ritorno dopo due anni in prestito. Stando a quanto riportato da TMW, il Cagliari ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto su Michael Folorunsho. L’ex centrocampista dell’Hellas Verona, abbandona la Sardegna dopo una stagione in prestito e torna alla base partenopea. La sua permanenza al Napoli non era mai stata scontata: due anni fa, pochi giorni dopo il rinnovo contrattuale fino al 2029, Antonio Conte lo aveva escluso dal progetto tecnico, confinandolo ai margini della rosa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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