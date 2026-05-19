Un nuovo giocatore torna in città dopo aver terminato il prestito: si tratta di un centrocampista che, dopo la parentesi con il Cagliari, non è stato riscattato. Arrivato in estate dall’ex squadra, attende ora di conoscere la decisione del nuovo allenatore nel corso del ritiro pre-campionato. L’atleta ha già vestito la maglia di una squadra di Verona e si trova ora in attesa di sviluppi sulla sua posizione all’interno del roster.

Michael Folorunsho rientra in terra campana dopo il mancato riscatto del Cagliari. Il centrocampista ex Verona attende la valutazione del nuovo allenatore nel ritiro estivo. L’italiano si aggiunge a Marianucci, Lang, Lucca, Lindstrom e tanti altri che non hanno convinto nella loro annata fuori da Napoli. Folorunsho e il Napoli: il ritorno dopo due anni in prestito. Stando a quanto riportato da TMW, il Cagliari ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto su Michael Folorunsho. L’ex centrocampista dell’Hellas Verona, abbandona la Sardegna dopo una stagione in prestito e torna alla base partenopea. La sua permanenza al Napoli non era mai stata scontata: due anni fa, pochi giorni dopo il rinnovo contrattuale fino al 2029, Antonio Conte lo aveva escluso dal progetto tecnico, confinandolo ai margini della rosa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, un altro azzurro è pronto a tornare per rilanciarsi: niente riscatto dal prestito

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