Napoli omaggia Kie?lowski | il Decalogo per la prima volta in versione integrale Stasera al via la rassegna

A trent’anni dalla sua scomparsa, Napoli rende omaggio a uno dei più grandi maestri del cinema: Krzysztof Kie?lowski. Da oggi, martedì 19 al 26 maggio la città ospita Krzysztof Kie?lowski: segni di vita, rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2026 – “Ebbra di luce, folle di colori”, e curata da Armando Andria, Gina Annunziata e Salvatore Iervolino per Ladoc, in collaborazione con l’ Istituto Polacco di Roma e WFDiF (Documentary and Feature Film Studios). In quattro sale si accendono i riflettori su una selezione di venti titoli del regista polacco: cinque documentari brevi degli esordi, cinque tra i suoi più grandi capolavori e l’intero Decalogo, proposto per la prima volta a Napoli in visione integrale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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