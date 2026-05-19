Venerdì 22 maggio 2026 alle 11:00 si terrà l’inaugurazione del “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas” a Napoli. Alla cerimonia parteciperanno l’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e un’attrice nota del cinema italiano. L’evento si svolgerà in una sede dedicata alla memoria di Mario Talarico, noto per aver dato il nome al museo. La giornata prevede anche un breve intervento delle autorità e la partecipazione di alcuni ospiti.

Nel cuore di Napoli, al primo piano dello storico negozio di via Toledo 329, apre al pubblico il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”, uno spazio espositivo permanente dedicato alla storia dell’ombrello e alla tradizione artigianale napoletana. L’inaugurazione è prevista per venerdì 22 maggio 2026 alle ore 11:00, saranno presenti l’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, e l’attrice Ornella Muti. Il progetto è stato coltivato per quasi vent’anni da Mario Talarico Jr. e da sua moglie Svetlana e prende forma come luogo aperto alla città: circa 70 metri quadrati, ingresso gratuito, un percorso che attraversa l’Ottocento e il Novecento restituendo atmosfere, oggetti e storie legate a uno dei mestieri più identitari della cultura napoletana. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, nasce il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”

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A Napoli nasce il Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas

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