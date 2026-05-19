Napoli in Belgio | il tour jazz e folk tra Thomas Noël e Maglionico

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un concerto sta per portare la musica napoletana in Belgio, con un tour che unisce il jazz europeo e le tradizioni folk della città. Due musicisti, uno specializzato nel jazz e l’altro nelle sonorità popolari, si esibiranno insieme. La performance include brani originali e rivisitazioni di pezzi tradizionali napoletani. L’evento si svolgerà in diverse location del Belgio, coinvolgendo pubblico locale e appassionati di musica dal vivo. La tournée si inserisce nel progetto di promozione della cultura musicale napoletana all’estero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come può il jazz europeo fondersi con le radici popolari napoletane?. Chi sono i musicisti che porteranno la voce di Napoli in Belgio?. Perché i brani del tour affrontano temi come la morte di Hind Rajab?. Dove si esibiranno i PietrArsa dopo il tour internazionale in Belgio?.? In Breve Tour in Belgio dal 20 al 25 maggio tra Lier, Gent e Sint-Niklaas.. Ensemble musicale include Emiliano Della Giovanna, Roberto Trenca, Marta Riccardi, Carmine D’Aniello e Wouter Vandenabeele.. Prossimi concerti in Campania il 19 giugno al Parco Vesuvio e 1 agosto a Ponticelli.. Album The Napoli Sessions pubblicato a novembre 2025 unisce jazz e tradizione partenopea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

napoli in belgio il tour jazz e folk tra thomas no235l e maglionico
© Ameve.eu - Napoli in Belgio: il tour jazz e folk tra Thomas Noël e Maglionico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

A San Donato tra folk irlandese e jazz con “Un mondo di musica”Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Domenica 15 marzo...

Mario Biondi a Napoli: il tour soul-jazz per i 20 anni di un mito? Cosa sapere Mario Biondi suona al Teatro Augusteo di Napoli il 19 maggio prossimo.

napoli in belgio ilThe Napoli Sessions dal 20 maggio in tour in BelgioThe City's song- THE NAPOLI SESSIONS, dal 20 maggio 2026, torna in tour in Belgio. Il progetto, nato dall’intesa artistica tra Mimmo Maglionico, figura di riferimento della world music partenopea e ... rainews.it

napoli in belgio ilNapoli, Lukaku lascia in anticipo: dietro il ritorno in Belgio c’è un piano preciso per il MondialeTutte le parti coinvolte hanno condiviso la necessità di anticipare i tempi del programma di recupero, permettendo a Lukaku di lavorare lontano dalla pressione del finale di stagione. gonfialarete.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web