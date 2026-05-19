Un concerto sta per portare la musica napoletana in Belgio, con un tour che unisce il jazz europeo e le tradizioni folk della città. Due musicisti, uno specializzato nel jazz e l’altro nelle sonorità popolari, si esibiranno insieme. La performance include brani originali e rivisitazioni di pezzi tradizionali napoletani. L’evento si svolgerà in diverse location del Belgio, coinvolgendo pubblico locale e appassionati di musica dal vivo. La tournée si inserisce nel progetto di promozione della cultura musicale napoletana all’estero.

? Domande chiave Come può il jazz europeo fondersi con le radici popolari napoletane?. Chi sono i musicisti che porteranno la voce di Napoli in Belgio?. Perché i brani del tour affrontano temi come la morte di Hind Rajab?. Dove si esibiranno i PietrArsa dopo il tour internazionale in Belgio?.? In Breve Tour in Belgio dal 20 al 25 maggio tra Lier, Gent e Sint-Niklaas.. Ensemble musicale include Emiliano Della Giovanna, Roberto Trenca, Marta Riccardi, Carmine D’Aniello e Wouter Vandenabeele.. Prossimi concerti in Campania il 19 giugno al Parco Vesuvio e 1 agosto a Ponticelli.. Album The Napoli Sessions pubblicato a novembre 2025 unisce jazz e tradizione partenopea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli in Belgio: il tour jazz e folk tra Thomas Noël e Maglionico

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