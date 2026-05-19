Napoli il successo di Dubai arriva in via Partenope | pasta gratis!

A Napoli, una novità legata alla cucina ha attirato l’attenzione: un imprenditore ha portato a via Partenope un format di successo originario di Dubai, offrendo pasta gratis ai passanti. La notizia si diffonde rapidamente sui social media, dove si cercano modi per rendere virali i piatti tradizionali. La manifestazione ha attirato numerose persone, curiosi e appassionati di gastronomia, creando un momento di incontro tra il gusto locale e un’idea proveniente dall’estero.

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? Domande chiave Chi è l'imprenditore che riporta il format di Dubai a Napoli?. Come faranno i piatti tradizionali a diventare virali sui social?. Quali sorprese attendono i primi clienti durante l'inaugurazione in via Partenope?. Perché un modello nato negli Emirati vuole tornare nelle sue radici?.? In Breve Inaugurazione prevista per giovedì 25 giugno 2026 alle ore 19:00. Il locale si trova precisamente in via Partenope 1b. Format proposto dall'imprenditore Andrea Vento basato su modelli di Dubai. Menu include pizze contemporanee e specialità con metodo ruota di carro. Il nuovo ristorante Terra Mia Dubai aprirà le porte in via Partenope 1b il prossimo giovedì 25 giugno 2026 alle ore 19:00, portando a Napoli un modello gastronomico già consolidato all’estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, il successo di Dubai arriva in via Partenope: pasta gratis! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ABBIAMO FATTO UN INCIDENTE STRADALE!! - by Charlotte M. Sullo stesso argomento Andrea Vento apre Terra Mia Dubai sul lungomare di Napoli: "Pasta gratis e tante sorprese"Aprirà tra pochi giorni sul lungomare di via Partenope il nuovo locale di Andrea Vento Terra Mia Dubai. Napoli: il supercomputer Partenope passa a 64 qubitNapoli si conferma come il nuovo epicentro italiano della rivoluzione quantistica con l’attivazione di un processore superconduttivo da 64 qubit... Finisce un primo tempo bruttino. Milan che nella prima parte di tempo difende con un blocco basso poi effettua qualche sortita offensiva senza successo. Nelle altre partite Roma e Napoli avanti, Juve sotto e Como pari. Milan 5° in questo momento. HT 0?0 x.com Napoli is the best Italian city imo reddit Scudetto Napoli 1987: il racconto dell’impresa di Diego e i suoiIl Scudetto del 1987 rimane un capitolo indimenticabile nella storia del Napoli. Con Diego Armando Maradona al timone, la squadra trasformò il sogno in realtà, conquistando il titolo con un mix di tal ... blogdisport.it Napoli, mai successo nella storia: il filotto per costringere l'Inter agli straordinariNAPOLI - Spensierati. Come è giusto che sia un gruppo di calciatori che ha riacchiappato il secondo posto vincendo lo scontro diretto contro il Milan. Ma anche pronti: qualora l’Inter dovesse ... tuttosport.com