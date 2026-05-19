Napoli esce di casa alle 3 di notte per andare a lavoro ma viene rapinato | arrestato 42enne

Da teleclubitalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra le strade di Chiaiano, un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli con l’accusa di aver commesso una rapina. L’episodio si è verificato intorno alle tre, quando un uomo è uscito di casa per recarsi al lavoro e, durante il tragitto, è stato vittima di una rapina. Dopo le indagini, i militari hanno individuato e fermato il sospettato, che ora si trova in cella.

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Rapina nella notte a Chiaiano, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 42enne accusato di rapina aggravata. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino del 18 maggio in via G. A. Campano. In manette è finito Vincenzo Palma. La vittima, un commerciante ortofrutticolo di 55 anni, era appena uscita di casa per raggiungere il posto di lavoro quando è stata avvicinata da due uomini. Uno dei malviventi era incappucciato, l’altro indossava un casco integrale ed era armato di pistola. Sotto la minaccia dell’arma, i due si sono impossessati dell’auto e del denaro dell’uomo. Durante la fuga, però, sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio di controllo notturno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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