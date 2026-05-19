Napoli esce di casa alle 3 di notte per andare a lavoro ma viene rapinato | arrestato 42enne
Nella notte tra le strade di Chiaiano, un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli con l’accusa di aver commesso una rapina. L’episodio si è verificato intorno alle tre, quando un uomo è uscito di casa per recarsi al lavoro e, durante il tragitto, è stato vittima di una rapina. Dopo le indagini, i militari hanno individuato e fermato il sospettato, che ora si trova in cella.
Rapina nella notte a Chiaiano, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 42enne accusato di rapina aggravata. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino del 18 maggio in via G. A. Campano. In manette è finito Vincenzo Palma. La vittima, un commerciante ortofrutticolo di 55 anni, era appena uscita di casa per raggiungere il posto di lavoro quando è stata avvicinata da due uomini. Uno dei malviventi era incappucciato, l’altro indossava un casco integrale ed era armato di pistola. Sotto la minaccia dell’arma, i due si sono impossessati dell’auto e del denaro dell’uomo. Durante la fuga, però, sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio di controllo notturno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
QUALCUNO BUSSA ALLE 3:00 DI NOTTE IN CASA NOSTRA! *pauroso*
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Esce dal negozio e viene sorpreso alle spalle: rapinato per un orologio da 400 euro
Si introduce in una cantina per furto ma viene sorpreso durante un controllo a Torino, arrestato 42enneUn arresto per tentato furto in abitazione, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto alle prime ore del mattino a Torino.
Radio Napoli Centrale. . ? OGGI 12/05/2026 Il Napoli perde in casa contro il Bologna ed esce tra i fischi del Maradona: torna Di Lorenzo, ma la squadra di sfalda proprio nel finale. Champions a rischio? LIVE con Un Calcio alla Radio(Radio Napoli Centrale). facebook