Napoli esce di casa alle 3 di notte per andare a lavoro ma viene rapinato | arrestato 42enne

Nella notte tra le strade di Chiaiano, un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli con l’accusa di aver commesso una rapina. L’episodio si è verificato intorno alle tre, quando un uomo è uscito di casa per recarsi al lavoro e, durante il tragitto, è stato vittima di una rapina. Dopo le indagini, i militari hanno individuato e fermato il sospettato, che ora si trova in cella.

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