Napoli esce di casa alle 3 di notte per andare a lavoro ma viene rapinato | arrestato 42enne

Nella notte a Chiaiano, un uomo di 42 anni è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli su richiesta di un passante che aveva assistito a un tentativo di rapina. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito un altro uomo che stava uscendo di casa verso le 3 di notte per recarsi al lavoro. La vittima ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno fermato il sospettato poco dopo.

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Rapina nella notte a Chiaiano, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 42enne accusato di rapina aggravata. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino del 18 maggio in via G. A. Campano. In manette è finito Vincenzo Palma. La vittima, un commerciante ortofrutticolo di 55 anni, era appena uscita di casa per raggiungere il posto di lavoro quando è stata avvicinata da due uomini. Uno dei malviventi era incappucciato, l’altro indossava un casco integrale ed era armato di pistola. Sotto la minaccia dell’arma, i due si sono impossessati dell’auto e del denaro dell’uomo. Durante la fuga, però, sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio di controllo notturno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, esce di casa alle 3 di notte per andare a lavoro ma viene rapinato: arrestato 42enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video QUALCUNO BUSSA ALLE 3:00 DI NOTTE IN CASA NOSTRA! *pauroso* Sullo stesso argomento Leggi anche: Esce dal negozio e viene sorpreso alle spalle: rapinato per un orologio da 400 euro Napoli. Sono le 3 di notte. Un uomo esce di casa. Sta andando a lavorare. È un commerciante ortofrutticolo, uno di quelli che iniziano la giornata quando molti altri la stanno finendo. Sale in auto. Poi, in pochi secondi, la normalità si spezza. Da dietro l’angolo x.com Sequestra in casa la ex compagna ed esce: al rientro trova la polizia. Arrestato a Casal di PrincipeSequestra in casa la sua ex, esce e quando rientra trova i poliziotti che lo arrestano. Gli agenti del Commissariato di polizia di Casal di Principe sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla ... napoli.repubblica.it