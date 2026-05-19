Napoli droga e armi sequestrati ai 23 arrestati del clan Moccia

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato 23 persone appartenenti al clan Moccia, operante nel territorio di Afragola, nel Napoletano. Durante le operazioni sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e armi. Le indagini hanno portato a un’azione di contrasto alle attività criminali del gruppo, che si occupava di traffico di droga e possesso di armi. L’intervento ha coinvolto più punti del territorio, portando all’arresto dei sospettati e al sequestro di materiale illecito.

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I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno colpito il clan Moccia, operante nel territorio di Afragola, nel Napoletano. Gli uomini dell'Arma hanno eseguito 26 misure cautelari di cui 23 arresti e tre divieti di dimora, sulla base di un'ordinanza emessa dal gip del capoluogo campano, su richiesta della Dda partenopea. Tutti i soggetti coinvolti sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, ricettazione, favoreggiamento, estorsione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, detenzione a fine di spaccio di droga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, droga e armi sequestrati ai 23 arrestati del clan Moccia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GDF NAPOLI, INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI NEL COMUNE DI OTTAVIANO, SEQUESTRATI ARMI E DROGA Sullo stesso argomento Napoli: traffico di droga e armi, 23 arresti. Colpito clan RussoLa polizia di Stato ha arrestato 23 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di... Ordini dal carcere ad Afragola: 26 arrestati tra i Panzarottari, articolazione del clan MocciaCarabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito l'ordinanza della DDA di Napoli: estorsioni, droga e cellulari di... Ooperazione 'Pac-man' tra Latina e Napoli, 16 misure per esplosivi, armi e droga ift.tt/5ngI3aj x.com Racket, armi e droga: colpo ai Moccia, 26 ordinanze. Gli ordini dal carcereLe direttive del clan sarebbero partite direttamente dal carcere. È uno degli elementi centrali dell’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli che ha portato all’arresto di ... ilmediano.com Napoli, estorsioni a imprenditori e commercianti: il video degli spari sulla serranda di un negozioMaxi blitz contro la camorra nell’area nord di Napoli. Ad Afragola, i carabinieri hanno eseguito 26 arresti nei confronti di persone ritenute affiliate a una propaggine del ... ilmessaggero.it