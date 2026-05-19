Napoli dopo Vergara può esserci un altro ritorno importante all' ultima contro l' Udinese
Nel campionato di calcio italiano, si è verificato un possibile ritorno di un giocatore nel Napoli per l’ultimo appuntamento stagionale contro l’Udinese, dopo che in precedenza aveva esordito Antonio Vergara nel match contro il Pisa. La squadra potrebbe contare anche su un altro atleta che ha già preso parte a questa partita. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cambiamenti nelle formazioni o sui ruoli dei giocatori coinvolti.
Dopo quello di Antonio Vergara nel match contro il Pisa, potrebbe esserci un altro rientro in campo importante per il Napoli nell'ultimo match della stagione contro l'Udinese.Al Maradona contro i bianconeri si dovrebbe, infatti, rivedere in panchina e forse per qualche spezzone sul terreno di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli, è un altro !
Sullo stesso argomento
UFFICIALE – Napoli, data e ora dell’ultima al Maradona contro l’UdineseIl Napoli conosce ufficialmente data e orario dell’ultima uscita nella Serie A 2025/2026.
Leggi anche: Napoli, Graziani: «Gli infortuni hanno fatto emergere Vergara. Questo Napoli può giocare anche con due punte»
Napoli, dopo Vergara può esserci un altro ritorno importante all'ultima contro l'UdineseDopo quello di Antonio Vergara nel match contro il Pisa, potrebbe esserci un altro rientro in campo importante per il Napoli nell'ultimo match della stagione contro l'Udinese. Al Maradona contro i ... napolitoday.it
Vergara scalpita: a Pisa per spingere il Napoli verso la Champions! Dopo aver riassaporato il clima partita nell'ultimo turno, Antonio Vergara è pronto a dare il suo contributo concreto sul campo Il centrocampista è tornato a disposizione già lunedì scors facebook
#NapoliBologna, #Conte ritrova Di Lorenzo e Vergara dopo mesi: fuori ancora Neres, #Lukaku è ormai un caso chiuso Conte nel finale di stagione punta sullo studio dell'avversario più che sulla parte atletica. A Castel Volturno ha perfezionato gli schemi per il x.com
Pisa-Napoli, probabili formazioni: Vergara c'è, gli azzurri puntano alla linea verdeSono passati oltre due mesi dall’ultima volta. Quella fascite plantare annunciata dopo il grande exploit avrebbe dovuto tenerlo fuori molto meno. E invece anche per Antonio Vergara ... ilmattino.it