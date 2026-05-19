Napoli dopo Vergara può esserci un altro ritorno importante all' ultima contro l' Udinese

Nel campionato di calcio italiano, si è verificato un possibile ritorno di un giocatore nel Napoli per l’ultimo appuntamento stagionale contro l’Udinese, dopo che in precedenza aveva esordito Antonio Vergara nel match contro il Pisa. La squadra potrebbe contare anche su un altro atleta che ha già preso parte a questa partita. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cambiamenti nelle formazioni o sui ruoli dei giocatori coinvolti.

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