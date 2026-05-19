Napoli dopo Vergara può esserci un altro ritorno importante all' ultima contro l' Udinese

Da napolitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di calcio italiano, si è verificato un possibile ritorno di un giocatore nel Napoli per l’ultimo appuntamento stagionale contro l’Udinese, dopo che in precedenza aveva esordito Antonio Vergara nel match contro il Pisa. La squadra potrebbe contare anche su un altro atleta che ha già preso parte a questa partita. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cambiamenti nelle formazioni o sui ruoli dei giocatori coinvolti.

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Dopo quello di Antonio Vergara nel match contro il Pisa, potrebbe esserci un altro rientro in campo importante per il Napoli nell'ultimo match della stagione contro l'Udinese.Al Maradona contro i bianconeri si dovrebbe, infatti, rivedere in panchina e forse per qualche spezzone sul terreno di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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