Napoli dopo la conferma di Hojlund si cerca il suo vice | ecco il favorito
Dopo aver annunciato ufficialmente l’acquisto di Hojlund, il club napoletano si sta concentrando sulla ricerca di un vice per l’attaccante danese. Tra i nomi protagonisti delle voci di mercato, uno spicca come possibile candidato: si tratta di un attaccante italiano che negli ultimi anni ha mostrato una buona continuità di rendimento nel massimo campionato nazionale. La società sta valutando le diverse opzioni per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.
Andrea Pinamonti continua a confermarsi uno degli attaccanti italiani più continui delle ultime stagioni di Serie A. Il gol di tacco realizzato contro il Lecce gli ha permesso di raggiungere quota 9 reti in campionato e soprattutto di toccare i 30 gol complessivi nelle ultime tre stagioni nel massimo campionato italiano. Numeri importanti per il centravanti del Sassuolo, che ora punta alla doppia cifra nell’ultima parte di stagione e attira l’interesse di diversi club in vista del mercato estivo. Napoli su di lui ma c’è anche la Roma. Il futuro dell’attaccante classe ’99 sembra ormai destinato a essere lontano dall’Emilia-Romagna. Nonostante un contratto valido fino al 2027, il Sassuolo sarebbe orientato a monetizzare dalla sua cessione dopo le ultime stagioni p ositive. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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