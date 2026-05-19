Napoli dopo la conferma di Hojlund si cerca il suo vice | ecco il favorito

Da spazionapoli.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver annunciato ufficialmente l’acquisto di Hojlund, il club napoletano si sta concentrando sulla ricerca di un vice per l’attaccante danese. Tra i nomi protagonisti delle voci di mercato, uno spicca come possibile candidato: si tratta di un attaccante italiano che negli ultimi anni ha mostrato una buona continuità di rendimento nel massimo campionato nazionale. La società sta valutando le diverse opzioni per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Andrea Pinamonti continua a confermarsi uno degli attaccanti italiani più continui delle ultime stagioni di Serie A. Il gol di tacco realizzato contro il Lecce gli ha permesso di raggiungere quota 9 reti in campionato e soprattutto di toccare i 30 gol complessivi nelle ultime tre stagioni nel massimo campionato italiano. Numeri importanti per il centravanti del Sassuolo, che ora punta alla doppia cifra nell’ultima parte di stagione e attira l’interesse di diversi club in vista del mercato estivo. Napoli su di lui ma c’è anche la Roma. Il futuro dell’attaccante classe ’99 sembra ormai destinato a essere lontano dall’Emilia-Romagna. Nonostante un contratto valido fino al 2027, il Sassuolo sarebbe orientato a monetizzare dalla sua cessione dopo le ultime stagioni p ositive. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli dopo la conferma di hojlund si cerca il suo vice ecco il favorito
© Spazionapoli.it - Napoli, dopo la conferma di Hojlund si cerca il suo vice: ecco il favorito
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A

Video Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Mercato Napoli, Manna cerca il vice Hojlund: proposto Ramos dal PSG, il club punta un altro nome

Leggi anche: Mercato Napoli, Manna cerca il vice Hojlund: proposto Ramos dal PSG, il club guarda un altro nome

napoli dopo la confermaNapoli, rifondazione dopo la Champions: il capolinea della vecchia guardiaPrima la Champions e poi il futuro del Napoli, che dovrà essere rivisitato a 360 gradi e non dipende solo dal rebus della panchina, anche se nella gestione di Aurelio De Laurentiis il ruolo degli alle ... napoli.repubblica.it

napoli dopo la confermaNapoli, a Como si va verso la conferma dell'undici che ha travolto la CremonesePer la matematica qualificazione Champions gli azzurri dovranno conquistare cinque punti nelle ultime quattro partite di campionato ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web