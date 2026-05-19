Napoli dopo la conferma di Hojlund si cerca il suo vice | ecco il favorito

Dopo aver annunciato ufficialmente l’acquisto di Hojlund, il club napoletano si sta concentrando sulla ricerca di un vice per l’attaccante danese. Tra i nomi protagonisti delle voci di mercato, uno spicca come possibile candidato: si tratta di un attaccante italiano che negli ultimi anni ha mostrato una buona continuità di rendimento nel massimo campionato nazionale. La società sta valutando le diverse opzioni per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

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