L'allenatore è entrato nel municipio di Napoli per un colloquio con il sindaco, che si è svolto in un clima di attesa. Non sono stati resi noti i dettagli dell'incontro, ma si sa che il tecnico ha parlato con il primo cittadino in un'occasione che potrebbe rappresentare un punto di svolta. Durante la visita, è stato accompagnato da un suo assistente. La riunione si è svolta in un contesto che ha generato molte supposizioni tra i presenti.

? Domande chiave Perché Conte ha scelto di parlare con il sindaco Manfredi?. Chi ha accompagnato l'allenatore durante il colloquio a Palazzo San Giacomo?. Come si è trasformato il rapporto tra il tecnico e la città?. Quali sono le conseguenze dell'incontro per il futuro della panchina?.? In Breve Pasquale Granata accompagna Conte durante il colloquio a Palazzo San Giacomo. Il dialogo si concentra sul legame tra l'allenatore e il territorio napoletano. Manfredi sottolinea l'accoglienza della città verso il tecnico in futuro. L'incontro evidenzia l'integrazione sociale di Conte nel tessuto urbano locale. Il sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto ieri negli uffici di Palazzo San Giacomo l’allenatore del Napoli Antonio Conte, in un incontro che ha assunto i toni di un addio alla città partenopea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Antonio Conte va via dal Napoli, ieri l'incontro per salutare il sindaco Gaetano Manfredi

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