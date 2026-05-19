Napoli celebra Álvaro Salvador con la prima antologia italiana Ora ancora

Mercoledì 20 maggio alle ore 17.30 all’ Istituto Cervantes di Napoli (via Chiatamone 6G), si presenta “ Ora, ancora ” la prima antologia italiana dei versi del poeta e professore universitario Álvaro Salvador. Alla presentazione – ingresso libero fino ad esaurimento posti – parteciperanno oltre all’autore spagnolo anche Gabriele Morelli, insigne ispanista e professore emerito dell’Università di Bergamo e Luigi Sepe Cicala, traduttore e curatore del volume. Edita da Transeuropa , “ Ora, ancora ” è una copiosa produzione (bilingue) che abbraccia undici libri e riunisce le migliori liriche di Salvador, fondatore insieme a Luis García Montero e Javier Egea del movimento poetico La Otra Sentimentalidad. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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