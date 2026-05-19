Dopo il video pubblicato da un noto personaggio sui social, in cui si rivolgeva a un ex allenatore di calcio, sono arrivate nuove risposte sulla piattaforma social. Nel video, l’autore criticava la gestione dell’ex tecnico, definendola “dittatoriale”. La vicenda si inserisce in un confronto tra diverse personalità che si sono espresse pubblicamente, alimentando discussioni online. La replica si aggiunge alle dichiarazioni precedenti, creando un’ulteriore fase di polemica sui social network.

A seguito del video-inchiesta pubblicato da Fabrizio Coron a sui suoi canali, nel quale accusava Conte per una gestione definita “dittatoriale” dal re dei paparazzi. Sotto accusa è finito anche Alex Meret, reo secondo Corona di aver avviato una congiura nei confronti di Conte, dimostrandosi come uno dei leader della faida contro il tecnico toscano. A risposta delle parole del giornalista sono però arrivate le parole dell’entourage di Meret, poi sottoscritte dall’allenatore. La difesa di Meret. Secondo quanto riportato da Corona, il portiere del Napoli insieme ad altri 4 giocatori avrebbe pagato lo stesso Corona per rendere pubblica l’inchiesta e fare in modo che quanto fatto da Conte, ovvero un tipo di allenamenti e gestioni poco democratiche. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli: arriva un’altra replica social a Corona: il messaggio è netto!

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