Ieri, l’allenatore ha incontrato il sindaco presso il municipio prima di lasciare definitivamente il club. L’incontro è durato alcuni minuti e si è concluso con un saluto tra le parti. Dopo questa visita, l’allenatore ha lasciato il luogo senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Nessun dettaglio ulteriore è stato reso pubblico riguardo ai contenuti dell’incontro o alle prossime mosse dell’allenatore.

Antonio Conte ha scelto di salutare personalmente il sindaco Gaetano Manfredi a Palazzo San Giacomo prima dell’addio ufficiale al Napoli. Una decisione che sottolinea il rapporto costruito con la città. Conte e Manfredi: il saluto prima della separazione. Come riportato da Il Mattino, l’allenatore ha raggiunto il Comune accompagnato dal direttore generale Pasquale Granata per un isaluto con il primo cittadino, Gaetano Manfredi. Il gesto rappresenta il riconoscimento di un legame che ha caratterizzato l’esperienza partenopea, al di là delle dinamiche calcistiche. Manfredi aveva manifestato stima verso il tecnico salentino, dichiarando: “È un vincente, alla fine contano i risultati e i tifosi vogliono vincere”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, altro segnale d’addio di Conte: è successo ieri

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