Nameless al Bione | piscina palazzetto e tennis chiusi durante il festival

Dal 30 maggio al 1° giugno, durante il Nameless Festival 2026, il Centro Sportivo Comunale di Lecco sarà chiuso temporaneamente. La piscina, il palazzetto e i campi da tennis resteranno inaccessibili nel corso dei tre giorni di musica elettronica che si svolgeranno al Bione. L’evento, con artisti come Calvin Harris, Fisher e John Summit, richiederà la sospensione delle attività sportive e ricreative nelle strutture comunali. La chiusura riguarda tutte le aree indicate e durerà dall’inizio alla fine del festival.

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Con il Nameless Festival 2026 ormai alle porte – tre giorni di musica elettronica al Bione dal 30 maggio al 1° giugno con Calvin Harris, Fisher e John Summit come headliner – il Centro Sportivo Comunale di Lecco si prepara a cedere temporaneamente il passo all'evento. Piscina, palazzetto, pista. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bione chiuso per il Nameless Festival: "Scorretto chiudere spazi pubblici per un'iniziativa privata"In data odierna tutti gli sportivi – grandi e piccoli – che frequentano il centro sportivo Bione hanno ricevuto la comunicazione che le attività sono... Nameless al Bione, il dettaglio delle chiusure del centro sportivo per il festivalChiusure temporanee per centro sportivo, piscina, palazzetto, pista d’atletica, area tennis e parcheggio Tutte le attività riprenderanno regolarmente da mercoledì 3 giugno LECCO – In vista del Nameles ... msn.com Nameless al Bione: piscina, palazzetto e tennis chiusi durante il festivalIl Centro Sportivo Comunale cede il passo al festival. Ecco le date di chiusura dei singoli impianti e quando riapriranno ... leccotoday.it