Nameless al Bione | piscina palazzetto e tennis chiusi durante il festival
Dal 30 maggio al 1° giugno, durante il Nameless Festival 2026, il Centro Sportivo Comunale di Lecco sarà chiuso temporaneamente. La piscina, il palazzetto e i campi da tennis resteranno inaccessibili nel corso dei tre giorni di musica elettronica che si svolgeranno al Bione. L’evento, con artisti come Calvin Harris, Fisher e John Summit, richiederà la sospensione delle attività sportive e ricreative nelle strutture comunali. La chiusura riguarda tutte le aree indicate e durerà dall’inizio alla fine del festival.
Con il Nameless Festival 2026 ormai alle porte – tre giorni di musica elettronica al Bione dal 30 maggio al 1° giugno con Calvin Harris, Fisher e John Summit come headliner – il Centro Sportivo Comunale di Lecco si prepara a cedere temporaneamente il passo all'evento. Piscina, palazzetto, pista. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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