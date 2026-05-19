Nadal inedito | Dissi a mio zio | ‘Mi dispiace Non ce la faccio più’ Avevo sempre dolore

È stato pubblicato il trailer ufficiale di RAFA, la nuova docuserie dedicata a Rafael Nadal, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 29 maggio. Nel video, Nadal rivela di aver detto a suo zio di non riuscire più a continuare, confessando di aver sempre provato dolore. La serie si concentra sul suo percorso e sulla sua carriera nel tennis, offrendo uno sguardo diretto e intimo sulla sua vita.

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