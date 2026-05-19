Nadal inedito | Dissi a mio zio | ‘Mi dispiace Non ce la faccio più’ Avevo sempre dolore
È stato pubblicato il trailer ufficiale di RAFA, la nuova docuserie dedicata a Rafael Nadal, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 29 maggio. Nel video, Nadal rivela di aver detto a suo zio di non riuscire più a continuare, confessando di aver sempre provato dolore. La serie si concentra sul suo percorso e sulla sua carriera nel tennis, offrendo uno sguardo diretto e intimo sulla sua vita.
È stato svelato il trailer ufficiale di RAFA, la nuova docuserie dedicata a Rafael Nadal, che uscirà su Netflix il 29 maggio. Attraverso quattro episodi, RAFA mira a raccontare non solo i momenti che hanno definito la sua carriera, ma anche gli sforzi invisibili che hanno sostenuto un campione per oltre due decenni. La serie segue Nadal e il team che gli è stato accanto nel corso degli anni, mostrando il livello di dedizione, sacrificio e resilienza necessari per restare ai massimi livelli. Dalle storiche vittorie al Roland Garros alla rivalità che ha definito una generazione del tennis insieme a Roger Federer e Novak Djokovic, RAFA... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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