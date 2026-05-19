Musk perde la causa contro Altman solo per adesso

Da formiche.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una causa legale tra un imprenditore e la sua ex azienda ha avuto un esito parziale a favore dell’accusa. La giudice distrettuale ha dichiarato che ci sono prove sufficienti a sostenere le conclusioni della giuria, segnando una vittoria temporanea per la parte avversa. La disputa riguarda questioni legali e contrattuali tra le due parti, e la decisione rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso. La vicenda si concentra su accuse relative a comportamenti e accordi passati tra le parti coinvolte.

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“Ritengo che vi siano prove sostanziali a sostegno delle conclusioni della giuria”. Con queste parole, la giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers chiude la battaglia legale tra Elon Musk e la sua vecchia azienda OpenAI. La giudice ha accolto il verdetto dei nove membri della giuria, tutti concordi nel sostenere che la richiesta di risarcimento presentata da Musk – pari a circa 180 miliardi di dollari – non può essere accolta. Non tanto perché totalmente infondata, quanto piuttosto per un cavillo legale: per queste accuse la prescrizione è di tre anni e la vicenda risale a prima del 2023. Per cui Musk si è mosso troppo tardi. Di fatto, però, è stato negato che Sam Altman lo abbia ingannato cercando di trasformare la startup in una società a scopo di lucro. 🔗 Leggi su Formiche.net

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