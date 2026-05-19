Musk perde la causa contro Altman solo per adesso

Una causa legale tra un imprenditore e la sua ex azienda ha avuto un esito parziale a favore dell’accusa. La giudice distrettuale ha dichiarato che ci sono prove sufficienti a sostenere le conclusioni della giuria, segnando una vittoria temporanea per la parte avversa. La disputa riguarda questioni legali e contrattuali tra le due parti, e la decisione rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso. La vicenda si concentra su accuse relative a comportamenti e accordi passati tra le parti coinvolte.

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“Ritengo che vi siano prove sostanziali a sostegno delle conclusioni della giuria”. Con queste parole, la giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers chiude la battaglia legale tra Elon Musk e la sua vecchia azienda OpenAI. La giudice ha accolto il verdetto dei nove membri della giuria, tutti concordi nel sostenere che la richiesta di risarcimento presentata da Musk – pari a circa 180 miliardi di dollari – non può essere accolta. Non tanto perché totalmente infondata, quanto piuttosto per un cavillo legale: per queste accuse la prescrizione è di tre anni e la vicenda risale a prima del 2023. Per cui Musk si è mosso troppo tardi. Di fatto, però, è stato negato che Sam Altman lo abbia ingannato cercando di trasformare la startup in una società a scopo di lucro. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Musk perde la causa contro Altman, solo per adesso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elon Musk perde ação contra OpenAI e promete recorrer após decisão nos EUA Sullo stesso argomento Leggi anche: Musk perde la causa contro Altman per OpenAI Leggi anche: OpenAi, Elon Musk perde la causa contro Sam Altman: "È prescritta" #OpenAI, #Musk perde la causa contro #Altman: ricorso oltre termini x.com OpenAI, Musk perde la causa contro Altman: ricorso oltre terminiOakland (California), 19 mag. (askanews) - Elon Musk perde la causa contro OpenAI, Sam Altman e gli altri cofondatori della società. Una giuria federale di Oakland ha stabilito che il ricorso del mili ... quotidiano.net Elon Musk perde la causa contro Sam Altman per OpenAINella battaglia dei giganti della Silicon Valley Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. In meno di due ore di deliberazioni, una giuria della California ha respinto all'una ... ansa.it Apple vincerà la corsa all'AI e chiunque faccia finta del contrario sta perdendo di vista questa cosa reddit