Recentemente circola un testo che descrive l’Occidente come un grande macello, paragonandolo a un luogo destinato a un massacro collettivo. L’autore utilizza immagini forti, riferendosi alle persone come pecore destinate al sacrificio. Le parole evocano un senso di perdita e di autodistruzione di un sistema che, secondo questa narrazione, sta attraversando un declino irreversibile. La discussione si concentra sulle conseguenze di questa crisi e sulla percezione di un futuro segnato da eventi drammatici.

Come pecore al macello. Benvenuti al grande mattatoio Occidente. Ci sono solo posti in piedi per quello che passerà alla Storia per il più grande suicidio collettivo. Il virus, ormai, si sta diffondendo con una velocità inimmaginabile. E, se di vaccino o di antidoto vogliamo parlare, è seriamente difficile che se ne possa trovare uno in tempo perché la nostra civiltà riesca a uscire indenne da questa «epidemia ideologica». E così, di questi tempi, è già un passo avanti trovare qualcuno che riesca a diagnosticare il male. Gad Saad lo ha fatto, con una lucidità disarmante in Suicidal empathy: dying to be kind (Broadside Books, pagg. 256), un saggio che Elon Musk consiglia caldamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Musk e il libro anti-empatia per salvare l’Occidente

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