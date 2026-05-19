? Punti chiave Perché l'empatia può trasformarsi in un parassita mentale per l'Occidente?. Come le élite politiche usano la compassione per proteggere i propri interessi?. Quali sono le conseguenze reali del sacrificio della meritocrazia per l'inclusione?. Chi sta guidando la censura della verità nelle università e nei media?.? In Breve Saad cita l'economista Thomas Sowell e il suo testo del 1995 The vision of the anointed.. L'autore critica il sacrificio della meritocrazia per il culto della diversità e dell'inclusione.. Le politiche delle élite privilegiano diritti trans e occupanti abusivi rispetto a donne e proprietari.. La soluzione proposta richiede il recupero della verità oggettiva contro la censura accademica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musk consiglia il saggio di Gad Saad: l’empatia minaccia l’Occidente

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