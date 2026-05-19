TodiFiorita ha concluso la sua edizione 2026 attirando numerosi visitatori e creando un’atmosfera vivace in città. La manifestazione, dedicata alla musica e alle esposizioni, ha visto la partecipazione di numerosi stand e un afflusso consistente di pubblico. La giornata di chiusura ha registrato un grande afflusso di persone, confermando il successo dell’evento annuale. La manifestazione si è svolta nel centro storico, coinvolgendo diverse attività e momenti di intrattenimento.

TodiFiorita ha chiuso l’edizione 2026 con un grande successo di pubblico. Dopo l’avvio segnato dal maltempo, moltissimi visitatori - appassionati, professionisti del settore e semplici curiosi - domenica hanno affollato il centro storico, trasformando le vie della città in un vivace percorso tra fiori, colori e profumi. Gli espositori, selezionati da tutta Italia, da Monza a Sulmona, hanno fatto la differenza, esibendo il meglio delle loro collezioni, non solo fiori, piante ornamentali, specie orticole e arbusti ma anche soluzioni per la cura del verde e attrezzature per orto e giardino. Accanto agli stand florovivaistici erano presenti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica, stand e tanti visitatori a "TodiFiorita"

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