Musica architettura e paesaggio | il Veneto Festival 2026 è alle porte
Il Veneto Festival 2026 sta per iniziare, giunto alla sua 56esima edizione. La manifestazione, che coinvolge musica, architettura e paesaggio, è considerata una delle rassegne più radicate della regione. Gli organizzatori hanno annunciato l’apertura ufficiale dell’evento, che si svolgerà in diverse location del territorio. La manifestazione si propone di offrire un calendario ricco di concerti e iniziative culturali, con un focus particolare sulle eccellenze artistiche locali.
Il Veneto Festival 2026, una delle rassegne musicali più importanti e radicate del territorio, giunge quest’anno alla sua 56esima edizione ed è pronto a prendere il via. Diretto da Giuliano Carella, il festival avrà come protagonisti assoluti I Solisti Veneti. In programma ci sono 20 concerti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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