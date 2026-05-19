Musica architettura e paesaggio | il Veneto Festival 2026 è alle porte

Il Veneto Festival 2026 sta per iniziare, giunto alla sua 56esima edizione. La manifestazione, che coinvolge musica, architettura e paesaggio, è considerata una delle rassegne più radicate della regione. Gli organizzatori hanno annunciato l’apertura ufficiale dell’evento, che si svolgerà in diverse location del territorio. La manifestazione si propone di offrire un calendario ricco di concerti e iniziative culturali, con un focus particolare sulle eccellenze artistiche locali.

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