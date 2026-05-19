? Domande chiave Cosa nasconde l'immagine di un pupo mutilato esposto al museo?. Come può un oggetto tradizionale aiutarci a comprendere i conflitti attuali?. Dove si possono visitare i palazzi storici aperti solo domani?. Perché il Museo Pasqualino ha scelto proprio il tema della pace?.? In Breve Curatore Rosario Perricone celebra l'80esimo anniversario Icom con la mostra No War.. Eventi presso Teatro Al Massimo e Teatro Biondo tra il 9 e il 17 maggio.. Palazzo Butera e Oratorio di San Mercurio aprono al pubblico solo il 16 maggio.. Mostra mira a trasformare i luoghi della memoria in spazi di aggregazione sociale.. Il Museo Pasqualino ospiterà la mostra No war dalle 10 alle 14 di lunedì 18 maggio, in occasione della Giornata internazionale dei musei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Museo Pasqualino: la mostra No War per celebrare la pace nel mondo

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