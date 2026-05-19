Moulin | lo scontro di volontà tra un mostro e un patriota

Durante il Festival del cinema di Cannes si sono diffuse voci riguardo a un nuovo film dell’ungherese László Nemes, intitolato Moulin. Tra i protagonisti figura Gilles Lellouche, attore conosciuto per i suoi ruoli di rilievo. La pellicola ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, anche se ancora non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla trama o sulle reazioni alla visione anticipata. La presentazione di Moulin ha generato curiosità tra i presenti, ma non sono state rivelate opinioni ufficiali o commenti da parte del regista o degli attori.

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C’era una voce che girava tra i corridoi della sala stampa al Festival del cinema di Cannes. Di chi aveva già avuto modo di vedere il nuovo film del regista ungherese László Nemes, Moulin, con quel mostro sacro di Gilles Lellouche. C’erano grandi aspettative dietro un film che parla del movimento di resistenza francese contro il nazismo ai tempi della seconda guerra mondiale. Lellouche è Moulin, uno dei capi dell’insurrezione che deve cercare di organizzare il piano per l’arrivo degli alleati in Europa, ma qualcosa va storto e, insieme ad altri, viene arrestato dalla Gestapo. L’uomo diventa così prigioniero di Klaus Barbie, detto “il Boia di Lione”, uno dei più efferati torturatori nazisti stanziati in Francia. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Moulin: lo scontro di volontà tra un mostro e un patriota ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep Sullo stesso argomento Arena di Verona: la Traviata sbarca al Moulin Rouge tra magia e ingegneria? Cosa sapere L'Arena di Verona inaugura il 12 giugno l'Opera Festival con una nuova Traviata. Leggi anche: Lo strangolamento di Daniela Gaiani, in aula lo ‘scontro’ tra medici legali Un uomo di fronte al nazismo, lo scontro di civiltà di Moulin x.com Le pagelle del Mereghetti: Moulin, efficace ritratto di un eroe della resistenza (voto: 7 e 1/2). Convince Exarchopoulos (voto: 6 e 1/2). Gli alieni? Che noia (4)Moulin di László Nemes e con Garance di Jeanne Herry ricostruisce la cattura del principale esponente della Resistenza francese, Jean Moulin ... corriere.it Un uomo di fronte al nazismo, lo scontro di civiltà di MoulinIl regista ungherese László Nemes non ha voluto rendere l’eroe della Resistenza francese un santino. Dai suoi ultimi dieci giorni nelle mani del boia Klaus Barbie emergono le due facce opposte dell’um ... editorialedomani.it