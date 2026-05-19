? Domande chiave Come verranno realizzati i 50 pannelli floreali dal tema Mille mani?. Chi sono gli studenti coinvolti nella mostra d'arte MusicArte?. Dove si potrà trovare l'esclusiva esposizione di infiorata ad uncinetto?. Quale impatto avrà questo debutto sul turismo della provincia reggina?.? In Breve Sabato 23 maggio allestimento live dalle 8:30 e taglio del nastro alle 17:30.. Oltre 50 pannelli floreali e mostra MusicArte con studenti del Polo Righi-Bocconi-Fermi.. Musica di Enzo Romeo e Giovanni Monte con Gruppo Folklorico Lazzaro domenica alle 10:00.. Presenza Pro Loco San Salvo con Infiorata ad Uncinetto Itinerante 2026.. Sabato 23... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motta San Giovanni: debutto dell’Infiorata tra arte, fiori e musica

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