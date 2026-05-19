Durante la gara di MotoGP, il pilota ha raccontato di aver urlato dal dolore dopo un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Inizialmente, si pensava a un infortunio serio, e in seguito sono stati comunicati due casi di infortuni gravi tra i partecipanti. Il pilota ha anche espresso rammarico per aver ripreso la corsa dopo l’incidente, ammettendo di pentirsi di quella decisione. Le condizioni dei piloti coinvolti sono ancora da valutare, mentre l’evento ha suscitato preoccupazione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Bologna, 19 maggio 2026 – Poteva finire in tragedia, alla fine ci sono stati due infortuni gravi ma si è pensato al peggio. Nessuno ha rischiato la vita, per fortuna, né Alex Marquez, dopo il tamponamento con Pedro Acosta, né Johann Zarco, risucchiato dalla scia di Luca Marini e caduto assieme a Pecco Bagnaia. Le immagini che hanno raffigurato il pilota francese rimanere incastrato nella ruota del ducatista sono state da brividi e alla fine il responso è stato una piccola frattura del perone e lesioni ai legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio sinistro. Insomma, ci si può ritenere fortunati considerando le dinamiche dei due incidenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motogp, il racconto di Zarco: “Urlavo dal dolore. Mi pento della ripartenza”

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