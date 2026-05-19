Moto d’acqua Venti nuovi soccorritori

Nel lago di Como sono stati assunti venti nuovi soccorritori specializzati in moto d’acqua, con l’obiettivo di migliorare i servizi di salvataggio. La presenza aumentata riguarda bagnanti, diportisti, kiter, surfer e anche sommozzatori, che praticano attività sul lago o ne fanno uso. L'iniziativa mira a garantire un intervento più rapido e efficace in caso di emergenze, offrendo una maggiore tutela a chi frequenta le acque della zona.

Bagnanti, diportisi, kiter e surfer, ma anche sommozzatori e tutti quanti frequentano il lago di Como sono più sicuri. Nei giorni scorsi, da giovedì a domenica, si è svolto nelle fredde acque dell’Alto Lario a Colico un corso a livello regionale per i soccorritori della Croce rossa italiana per la formazione di conduttori e soccorritori di moto d’acqua. Sono stati brevettati 20 nuovi soccorritori sulle moto d’acqua, che sono molto utili per raggiungere velocemente coloro che si trovano in difficoltà, sia vicino alla riva, sia al largo. Imponente il dispiegamento si soccorritori e mezzi: cinque moto d’acqua, una idroambulanza, tre furgoni di logistica, tre fuoristrada, due veicoli di trasporto persona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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