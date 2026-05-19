Dopo anni di film che spaziano tra introspezione, elementi fantastici e sperimentazioni visive, il regista presenta il suo ultimo lavoro, intitolato Mother Mary. Il film viene descritto come elegante, intenso e imperfetto, e rappresenta un progetto che sembra riflettere un approccio più personale e ambizioso rispetto alle sue opere precedenti. La pellicola si inserisce in un percorso di ricerca artistica, mantenendo un tono che si distingue per la sua complessità e originalità.

Dopo anni di cinema sospeso tra intimismo, fantasy e sperimentazione visiva, David Lowery firma con Mother Mary probabilmente il progetto più ambizioso e personale della sua carriera. Un film che utilizza il linguaggio del musical contemporaneo per raccontare il peso della fama, la costruzione dell’immagine pubblica e il confine sempre più fragile tra identità reale e personaggio mediatico. Il risultato è un’opera profondamente stratificata, che punta più sull’esperienza sensoriale ed emotiva che alla linearità narrativa. Mother Mary non cerca mai di accompagnare lo spettatore in un modo rassicurante: preferisce trascinarlo dentro un flusso di immagini, musica e simbolismi che spesso affascina, altre volte destabilizza. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Mother Mary, la recensione: elegante, intenso e imperfetto

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