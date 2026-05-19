Mostra mercato laboratori per bambini e visite guidate all' interno dell' Orto botanico di Viterbo
Nel fine settimana del 23 e 24 maggio si terrà la quinta edizione di “Aromataria” presso l’Orto botanico “A. Rambelli” dell’Università della Tuscia. La manifestazione prevede una mostra mercato, laboratori dedicati ai bambini e visite guidate all’interno delle serre e dei giardini dell’orto. L’evento si svolge su due giorni e si rivolge a un pubblico di tutte le età, offrendo l’opportunità di scoprire le varietà botaniche presenti e partecipare ad attività educative.
Sabato 23 e domenica 24 maggio, all'interno dell'orto botanico “A. Rambelli” dell'Università della Tuscia si svolge la quinta edizione della manifestazione primaverile “Aromataria”. Il tema di quest'anno è “Semi che restano: un viaggio dove la vita inizia”. La manifestazione, dunque, accompagna. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Ordinary guy awakens time superpower, controlling life and death of all billionaires
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