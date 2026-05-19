Mostra mercato laboratori per bambini e visite guidate all' interno dell' Orto botanico di Viterbo

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio si terrà la quinta edizione di “Aromataria” presso l’Orto botanico “A. Rambelli” dell’Università della Tuscia. La manifestazione prevede una mostra mercato, laboratori dedicati ai bambini e visite guidate all’interno delle serre e dei giardini dell’orto. L’evento si svolge su due giorni e si rivolge a un pubblico di tutte le età, offrendo l’opportunità di scoprire le varietà botaniche presenti e partecipare ad attività educative.

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Sabato 23 e domenica 24 maggio, all'interno dell'orto botanico “A. Rambelli” dell'Università della Tuscia si svolge la quinta edizione della manifestazione primaverile “Aromataria”. Il tema di quest'anno è “Semi che restano: un viaggio dove la vita inizia”. La manifestazione, dunque, accompagna. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ordinary guy awakens time superpower, controlling life and death of all billionaires Sullo stesso argomento Visite guidate all'Orto botanico dell'università di PadovaPer ammirare le meraviglie dell’Orto Botanico dell’Università di Padova, ARKA propone le visite guidate che si svolgeranno Sabato 18 Aprile alle ore... Ortidea 2026, a Roma due giorni di mostra mercato di fiori e pianteConto alla rovescia a Roma per Ortidea 2026, mostra mercato di fiori e piante, ideata da Francesca Romana Maroni con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma, assessorato all'Agricoltura ... ansa.it Lavoro in un laboratorio di test per l'e-mobility. Ecco come capire se l'affermazione certificato UL 2849 della tua e-bike è reale, falsa o tecnicamente vera ma inutile. reddit Incontri, eventi, laboratori: torna VerdePisa, la mostra mercato del flovivaismoPisa, 1 aprile 2026 – La città si veste di verde e ospita, dal 17 al 19 aprile, tra vie e piazze del centro storico, la manifestazione VerdePisa, dedicata al mondo del florovivaismo e del verde in ... lanazione.it