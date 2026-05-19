Morto Mark Fuhrman l’uomo che trovò il guanto di OJ Simpson | perché cambiò il processo

È deceduto a 78 anni l’ex investigatore della polizia di Los Angeles noto per aver trovato il guanto di O.J. Simpson durante le indagini. La sua presenza nel caso ha suscitato molte discussioni e ha influenzato il corso del processo. Fuhrman era diventato una figura chiave e al centro di numerose polemiche per il suo ruolo e le sue dichiarazioni. La sua morte segna la fine di una figura che ha avuto un ruolo importante in uno dei processi più dibattuti degli ultimi decenni.

È morto a 78 anni Mark Fuhrman, l’ex investigatore della polizia di Los Angeles diventato uno dei volti più controversi del processo contro l’attore e sportivo O.J. Simpson per l’omicidio di Nicole Brown Simpson e Ron Goldman, nel 1994. Secondo quanto riportato da TMZ, Fuhrman sarebbe morto il 12 maggio 2026 dopo aver combattuto contro una forma aggressiva di cancro alla gola. La notizia è stata confermata anche dall’ufficio del coroner della contea di Kootenai, in Idaho, dove l’ex detective viveva da tempo. Fuhrman era diventato noto a livello mondiale durante il celebre processo del 1995 contro O.J. Simpson. Fu proprio lui a trovare il famoso guanto insanguinato nella proprietà di Simpson a Brentwood. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Morto Mark Fuhrman, l’uomo che trovò il guanto di O.J. Simpson: perché cambiò il processo

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