Morto Luigi Grassetti musicista e componente della banda di Nepi | Continuerai a suonare tra gli angeli
Oggi si è spento presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma Luigi Grassetti, un musicista di 54 anni e membro della banda locale di Nepi. Conosciuto e stimato nella comunità, Grassetti era anche padre di famiglia e aveva dedicato molti anni alla musica. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici, parenti e tutti coloro che avevano condiviso con lui momenti di passione e impegno musicale. La notizia ha fatto il giro della cittadina, lasciando un vuoto tra i membri della banda e i residenti.
Si è spento oggi, martedì 19 maggio, presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma, Luigi Grassetti. Aveva 54 anni ed era un uomo stimato, un padre di famiglia e un musicista appassionato, colonna portante della realtà bandistica del suo paese, Nepi. A stroncarlo prematuramente è stata una grave malattia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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