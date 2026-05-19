Morto Luigi Grassetti musicista e componente della banda di Nepi | Continuerai a suonare tra gli angeli

È venuto a mancare oggi, 19 maggio, presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma, Luigi Grassetti, un musicista di 54 anni e membro della banda locale di Nepi. Conosciuto per il suo impegno e la passione per la musica, era considerato una figura importante nel panorama musicale del paese. Grassetti era anche padre di famiglia e la sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e abitanti della comunità. La sua musica continuerà a vivere tra gli angeli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si è spento oggi, martedì 19 maggio, presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma, Luigi Grassetti. Aveva 54 anni ed era un uomo stimato, un padre di famiglia e un musicista appassionato, colonna portante della realtà bandistica del suo paese, Nepi. A stroncarlo prematuramente è stata una grave malattia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Addio a Dj Kenzo, “ora continuerai a suonare anche da lassù”Castelfiorentino (Firenze), 21 marzo 2026 – Ha combattuto con coraggio contro la malattia, che alla fine ha avuto la meglio. Nepi e Castel Sant’Elia piangono Luigi Grassetti, scomparso a soli 54 anni: Un vuoto incolmabileStorico membro della Banda Musicale E. Gai, Luigi Grassetti ha rappresentato per anni un punto di riferimento umano e musicale NEPI - Profondo cordoglio ... etrurianews.it