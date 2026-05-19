Morto a 56 anni Alessandro Bondi patron del distributore ' low cost' | pompe bloccate e stop agli ordini per un nodo ereditario

Da forlitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E' morto a 56 anni il proprietario del distributore di carburanti noto per i prezzi bassi in città. La sua attività si trova in via Ravegnana, una delle vie più frequentate dai residenti, e negli ultimi tempi aveva subito problemi legati a un nodo ereditario che ha causato il blocco delle pompe e l’interruzione degli ordini. La chiusura del distributore ha destato curiosità tra chi percorre abitualmente quella strada. La vicenda si è sviluppata senza comunicazioni ufficiali da parte dei responsabili.

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Passando per via Ravegnana, una delle vie maggiormente frequentate dai forlivesi, in molti, o almeno alcuni, si saranno domandati il perché della chiusura di Bondi Carburanti, uno dei distributori con i “prezzi più convenienti in città”, come riportato in alcune recensioni online. E' di qualche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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