Morte di Matilde Lorenzi nominato un secondo perito per approfondimenti

Le autorità hanno nominato un secondo perito per approfondire le indagini sulla morte di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice deceduta il 28 ottobre 2024 in ospedale. La vittima, di 19 anni, era caduta durante un allenamento di slalom gigante sulla pista Grawand in Val di Senales. La ragazza era stata trasportata in ospedale, dove è deceduta alcuni giorni dopo l'incidente. Le verifiche sono in corso per chiarire le cause dell'incidente.

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Proseguono le indagini sulla morte di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice che il 28 ottobre 2024 ha perso la vita in ospedale dopo essere caduta durante un allenamento di slalom gigante sulla pista Grawand in Val di Senales, a soli 19 anni.Su richiesta del dottor Mario Giuliano, il medico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano Cortina, Tomasoni e la dedica a Matilde Lorenzi: La mia storia di sport e di vita Sullo stesso argomento Caso Matilde Lorenzi: nuovo perito per accertare la causa della morte? Punti chiave Come influirà la nuova perizia traumatologica sulla ricostruzione del decesso? Chi sono i responsabili della sicurezza ora sotto... Riaperte le indagini sulla morte di Matilde Lorenzi, un perito ricostruirà le cause del decessoIl giudice per le indagini preliminari ha nominato un secondo perito per analizzare la cartella clinica di Matilde Lorenzi: dovrà fare chiarezza sulle ... fanpage.it Matilde Lorenzi, nominato un secondo perito per ricostruire le cause del decessoSu richiesta del perito Mario?Gulisano, il medico legale incaricato di chiarire le cause della?morte di Matilde Lorenzi, il giudice per le indagini preliminari?(gip) del tribunale di Bolzano, Ivan Per ... ansa.it