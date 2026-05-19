Morte di Matilde Lorenzi nominato un secondo perito per approfondimenti

Da trentotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno nominato un secondo perito per approfondire le indagini sulla morte di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice deceduta il 28 ottobre 2024 in ospedale. La vittima, di 19 anni, era caduta durante un allenamento di slalom gigante sulla pista Grawand in Val di Senales. La ragazza era stata trasportata in ospedale, dove è deceduta alcuni giorni dopo l'incidente. Le verifiche sono in corso per chiarire le cause dell'incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Proseguono le indagini sulla morte di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice che il 28 ottobre 2024 ha perso la vita in ospedale dopo essere caduta durante un allenamento di slalom gigante sulla pista Grawand in Val di Senales, a soli 19 anni.Su richiesta del dottor Mario Giuliano, il medico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milano Cortina, Tomasoni e la dedica a Matilde Lorenzi: La mia storia di sport e di vita

Video Milano Cortina, Tomasoni e la dedica a Matilde Lorenzi: La mia storia di sport e di vita

Sullo stesso argomento

Caso Matilde Lorenzi: nuovo perito per accertare la causa della morte? Punti chiave Come influirà la nuova perizia traumatologica sulla ricostruzione del decesso? Chi sono i responsabili della sicurezza ora sotto...

morte di matilde morte di matilde lorenziRiaperte le indagini sulla morte di Matilde Lorenzi, un perito ricostruirà le cause del decessoIl giudice per le indagini preliminari ha nominato un secondo perito per analizzare la cartella clinica di Matilde Lorenzi: dovrà fare chiarezza sulle ... fanpage.it

morte di matilde morte di matilde lorenziMatilde Lorenzi, nominato un secondo perito per ricostruire le cause del decessoSu richiesta del perito Mario?Gulisano, il medico legale incaricato di chiarire le cause della?morte di Matilde Lorenzi, il giudice per le indagini preliminari?(gip) del tribunale di Bolzano, Ivan Per ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web