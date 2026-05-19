Morciano scontro elettorale | Autunno nega la pedonalizzazione

A Morciano, il dibattito sulla viabilità si fa più acceso in vista delle prossime elezioni. La proposta di rendere il centro pedonale ha diviso le opinioni e ha portato a un confronto tra le diverse parti coinvolte. Dopo il voto, si attendono eventuali modifiche alle strade e alle priorità sulla mobilità urbana. In passato, alcune figure politiche avevano avanzato l’idea di limitare il traffico nel centro, ma adesso si chiarisce che l’attuale amministrazione ha deciso di non procedere con questa proposta.

? Punti chiave Come cambierà la viabilità del centro dopo il voto?. Chi ha davvero proposto la pedonalizzazione in passato?. Perché la lista di Autunno ha evitato l'incontro con la Cna?. Quali impatti avrà il nuovo piano urbanistico sul commercio locale?.? In Breve 6.028 elettori voteranno tra domenica e lunedì per il destino di Morciano.. Il programma di Autunno include il nuovo Piano Urbanistico Comunale e sostegno al commercio.. Il comune conta 7.139 abitanti coinvolti nelle decisioni sulla viabilità e mobilità.. Autunno ha scelto di incontrare la Cna singolarmente per dialogare con i commercianti..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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