Il morbillo è una malattia virale molto contagiosa che può portare a complicanze anche gravi, specialmente nei bambini e nelle persone con un sistema immunitario indebolito. I sintomi tipici includono febbre, eruzione cutanea e sintomi respiratori, ma in alcuni casi possono verificarsi complicazioni come polmonite o encefalite. La prevenzione si basa principalmente sulla vaccinazione, che rappresenta l’unico mezzo efficace per ridurre la diffusione del virus e proteggere le fasce di popolazione più vulnerabili.

Il morbillo è una malattia virale altamente contagiosa che può causare complicanze anche gravi. La vaccinazione resta lo strumento principale per proteggere bambini, adulti fragili e comunità.. Il morbillo non è una semplice malattia esantematica dell’infanzia. È un’infezione virale molto contagiosa, capace di diffondersi rapidamente tra le persone non immunizzate e di provocare complicanze anche serie. Per questo la prevenzione, soprattutto attraverso la vaccinazione, resta un tema centrale di sanità pubblica. Secondo il Ministero della Salute, il morbillo provoca rash cutaneo e sintomi simili a quelli influenzali, ma in alcuni casi può dare complicanze. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Morbillo, perché non va sottovalutato: sintomi, rischi e importanza della vaccinazione

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