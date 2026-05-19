Monza-Juve Stabia | sfida decisiva per il pass in semifinale

Nel match tra Monza e Juve Stabia, le squadre si sfidano per accedere alle semifinali. La partita si avvicina alla conclusione, con il Monza in vantaggio grazie a un gol segnato nell’ultimo quarto d’ora. La squadra ospite cerca di mantenere il risultato e di evitare errori difensivi. La Juve Stabia tenta di reagire per riaprire la partita e conquistare il passaggio del turno. La sfida si svolge su un campo in condizioni umide, con numerosi contrasti e pressing intenso.

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